Донецк, 10 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Российская Федерация отправила часть захваченного на Украине западного оружия в Иран для исследования. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

По информации источника, речь идет о захваченных Вооружёнными силами России противотанковых комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger производства США.

Отмечается, что официальные лица США не считают эту проблему широко распространенной, поскольку Киев регулярно сообщает американскому министерству обороны о всех потерях американского оружия и техники.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале отмечал, что сотрудники СБУ в Купянске продавали оружие гражданам других стран.