Военный эксперт Марочко: украинские военные в Купянске продавали оружие иностранцам

Луганск, , 08:49 — REGNUM Расследование фактов хищения оружия и боеприпасов из зоны военных действий и последующей продажи их гражданам других стран начали в контролируемом Киеве Купянске сотрудники СБУ и украинская прокуратура. Об этом 10 марта сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Оружие ВСУ © Минобороны РФ/ТАСС

«Представители прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ ведут расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов в подразделениях, несущих службу на передовых позициях», — написал он в своём сообщении.

Также Марочко указал, в ходе этого расследования удалось установить, что в течение долгого времени ряд представителей службы вооружения украинских войск списывал большое количество оружия и боеприпасов как утраченное в ходе военных действий.

«На самом деле всё продавалась иностранцам, которые под видом волонтёров посещали зону боевых действий», — пояснил военный эксперт, добавив, что помимо стрелкового оружия иностранным гражданам продавали поставляемые Киеву странами Запада переносные зенитные ракетные комплексы и гранатомёты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта бывший министр обороны Соединённых Штатов Америки Леон Панетта призвал Белый дом обратить внимание на необходимость поставок Украине боевых истребителей.