Астана, , 16:50 — REGNUM В Астане состоялись консультации при участии заместителей глав МИД Казахстана и России Ермухамбета Конуспаева и Михаила Галузина. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы двустороннего казахстанско-российского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран, в том числе, в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Также они обсудили актуальную региональную повестку.

«Галузин высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-российских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Конуспаев также оценил развитие отношений двух стран, как успешное и основанное на принципах дружбы.

Напомним, 6 марта состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Они подтвердили намерение и дальше развивать союзнические отношения стран.