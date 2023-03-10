Тирасполь, 10 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. МИД Приднестровья направил письмо в Совбез ООН для созыва заседания по теме попытки теракта в Тирасполе, сообщили 10 марта в пресс-службе МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Обращение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский, попросив постоянных членов СБ ООН обсудить на площадке организации ситуацию с терактом.

В письме отмечается, что такое обсуждение случившегося на уровне ООН помогло бы согласованию «эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья».

Напомним, в Приднестровье был предотвращён теракт, о чём стало известно 9 марта. Удалось задержать двоих подозреваемых, которые оказались связаны с СБУ. Ими и их сообщниками готовился взрыв в центре Тирасполя. Одной из жертв, по задумке Киева, должен был стать Красносельский.