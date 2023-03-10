Москва, 10 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Как утверждает газета The New York Times, сфера энергетики Европейского союза по-прежнему находится в зависимости от российского атомного сектора. Именно по этой причине некоторые западные страны выступают против антироссийских санкций в этой сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

По данным газеты, после начала специальной военной операции России на Украине и введения Евросоюзом соответствующих санкций, Западу оказалось проще найти замену российским нефти и газу. Однако найти альтернативу в сфере атомной энергетики на данный момент не является возможным.

New York Times утверждает, что отказ Запада от российской атомной промышленности станет сильным ударом по европейской экономике.

Накануне издание Tribune de Geneve также подтверждало отсутствие готовности Европы отказаться от российского атома.