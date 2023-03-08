Москва, , 14:27 — REGNUM Страны Европы на данный момент не способны полностью избавиться от зависимости от российского атома, считает обозреватель издания Tribune de Genève Пьер Вейя.

Росатом Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своей статье автор отметил, что российская компания «Росатом» является одной из крупнейших в мире, контролируя около 38% рынка обогащенного урана и почти 46% рынка переработки отработанного ядерного топлива.

Также Пьер Вейя предположил, что хоть швейцарские атомные электростанции и отказались от закупки российских ресурсов, большая часть урана, закупаемого в Швейцарии, может проходить через многочисленные дочерние компании «Росатома».

Норвежские ученые в журнале Nature Energy отметили потребность европейских стран закупке российского оборудования, необходимого для обслуживания электростанций.

Читайте ранее в этом сюжете: Европа не может ввести атомные санкции против России, но пытается мешать