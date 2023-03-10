Москва, 10 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому выявлено, что 76,7% опрошенных россиян одобряют деятельность президента Российской Федерации Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По данным ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют около 80% опрошенных, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину — 61,8%. В целом деятельность правительства одобряют 52,1%.

Также 37,5% опрошенных указали, что доверили бы решение важных государственных вопросов президенту страны, 16,3% — Сергею Лаврову.

Накануне ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которому более половины россиян выразили уверенность, что мужчины и женщины обладают равным количеством прав и возможностей.