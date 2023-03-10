В Нижегородской области столкнулись автобус и легковой автомобиль
Нижний Новгород, 10 марта 2023, 09:32 — REGNUM В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области пострадали три человека. Об этом 10 марта сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.
Уточняется, что столкновение автобуса и легковушки произошло утром 10 марта на федеральной трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области между населёнными пунктами Запрудное и Работки.
«При столкновении заказного автобуса и легкового автомобиля пострадали три человека. Среди них детей нет. Медицинская помощь понадобилась двум людям с легкового автомобиля и одному с автобуса», — написал в своём сообщении глава минздрава региона.
Также Мелик-Гусейнов уточнил, что пострадавших направили в областную больницу имени Семашко, и призвал водителей соблюдать предельно внимание и осторожность в связи со сложными метеоусловиями в области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский автобус с 25 пассажирами опрокинулся на трассе в Башкирии.