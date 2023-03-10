Москва, 10 марта, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Особо важные объекты на Украине были, вероятно, целью удара российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в ночь на 9 марта, рассказал 10 марта военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Комментируя российский удар возмездия по объектам ВСУ в ночь на 9 марта, Леонков в интервью «Известиям» сообщил, что Москве поступила информация о поставленных Киеву комплексах Patriot.

«Украинскую же ПВО надо было пробить, не теряя зря ракеты, — сказал Леонков. — «Кинжалы» могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения».

Он добавил, что удар «Кинжалами» мог быть нанесён по технике ВСУ, получаемой со стороны НАТО и накопленной в тыловых районах. По его словам, нет смысла применять «Кинжалы» «по целям типа электроподстанции», ведь по ним «штатно отработали другие ракетные системы».