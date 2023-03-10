Аксёнов рассказал, кому достанется квартира Зеленского в Крыму

Симферополь, , 08:46 — REGNUM Особо нуждающиеся жители Крыма получат квартиру украинского президента Владимира Зеленского в посёлке Ливадия, заявил 10 марта глава региона Сергей Аксёнов.

Дом в Ливадии, в котором находится квартира Владимира Зеленского © Макс Ветров/РИА Новости

Глава Крыма рассказал, что в регионе идёт процесс национализации объектов, приносящих доход врагу — украинской стороне.

Что касается именно квартиры Зеленского, пока он её не сдает, однако, возможно, «кто-то из родственников приезжает на сезон». Нет такой цели — отнять у него жильё в Крыму, сказал Аксёнов, добавив: «Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов».

Квартира Зеленского в Крыму будет передана или малообеспеченным, или многодетным, сказал Аксёнов в интервью РИА Новости.

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