Аксёнов заявил, что квартира Зеленского в Крыму перейдёт малообеспеченным
Симферополь, 10 марта 2023, 08:46 — REGNUM Особо нуждающиеся жители Крыма получат квартиру украинского президента Владимира Зеленского в посёлке Ливадия, заявил 10 марта глава региона Сергей Аксёнов.
Глава Крыма рассказал, что в регионе идёт процесс национализации объектов, приносящих доход врагу — украинской стороне.
Что касается именно квартиры Зеленского, пока он её не сдает, однако, возможно, «кто-то из родственников приезжает на сезон». Нет такой цели — отнять у него жильё в Крыму, сказал Аксёнов, добавив: «Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов».
Квартира Зеленского в Крыму будет передана или малообеспеченным, или многодетным, сказал Аксёнов в интервью РИА Новости.
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