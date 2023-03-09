Bloomberg: ЕС до сих пор не может найти большую часть российских активов, чтобы заморозить их

Вашингтон, , 20:54 — REGNUM ЕС за все время санкций смог заморозить российские активы на сумму всего лишь около €21 млрд. При этом остальную сумму полежащих заморозке активов в Евросоюзе пока не смогли найти. Об этом сообщило 9 марта агентство Bloomberg.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание приводит данные о том, что Греция объявила о заморозке активов на сумму около €212 тысяч, Мальта — на €222 тысяч. При этом в Бельгии и Люксембурге эти суммы исчисляются миллиардами евро. Bloomberg также напомнил, что, согласно официальным данным Еврокомиссии, в 2019 году объём иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд.

В связи с малорезультативной работой по заморозке российских активов некоторые официальные лица ЕС считают, что Евросоюзу не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима и они тормозят процесс борьбы с обходом санкций, говорится в материале издания.

Напомним, ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что российские госактивы, изъятые Евросоюзом, рано или поздно придётся вернуть, при этом, возможно, ещё и с процентами.