Дипломат Кирилл Логвинов: рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть замороженные активы РФ

Брюссель, , 12:18 — REGNUM Изъятые Евросоюзом российские госактивы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами, заявил 7 марта исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. РИА Новости он пояснил, что данный факт фактически признала юридическая служба ЕС. Речь идет о том, что любая форма для изъятия активов противоречит нормам международного права.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — указал российский дипломат. По словам Логвинова, в случае утери российских активов Евросоюз вынужден будет компенсировать России потери.

Заморозка российских активов странами ЕС была введена в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. С начала реализации политики антироссийских санкций США и странами ЕС были предприняты действия, в том числе и в отношении российских активов за рубежом. Ранее уже были заморожены зарубежные активы Банка России на сумму свыше $300 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

В конце февраля 2023 года Министерство финансов Бельгии сообщило, что королевство заморозило российские активы на общую сумму €58 млрд, а также блокировало связанные с Россией транзакции на €191 млрд. Принятый 25 февраля 10-й пакет антироссийских санкций обязывает европейские банки информировать своих национальных регуляторов и Еврокомиссию об объеме имеющихся у них на балансе блокированных российских средств.

Германия заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро. Как сообщает Минфин ФРГ, данные активы принадлежат физическим лицам, компаниям и Центральному банку.

«К настоящему моменту мы уже заморозили €21,5 млрд российских компаний и олигархов», — сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время совместной с генпрокурором Украины Андреем Костиным февральской пресс-конференции в Брюсселе.

«Сама идея конфискации любых иностранных активов (кроме как по решению суда) — чудовищный удар по современной правовой системе, причем не только западной, а вообще любой. Где-то для этого надо будет менять конституцию, где-то хватит другого законодательства, но суть простая. Любые конфискации по политическим причинам открывают ящик Пандоры. И чем дальше, тем хуже — если конфискацию государственной собственности еще можно как-то понятно, то иностранных частных лиц, причем по неэкономическим мотивам — нет», — отмечает авторитетный телеграм-канал «Суверенная экономика».

Обращает на себя внимание тот факт, что после введения антироссийских санкций активы нерезидентов недружественных стран, оставшиеся в юрисдикции РФ, тоже оказались в подвешенном состоянии. Среди владельцев присутствуют, в том числе, такие крупные инвестиционные компании, как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. Центральный банк России оценивал такие сбережения примерно в ₽280 млрд. Эта сумма совокупно состоит из так называемых рублевых счетов «C».

В соответствии с указом президента находящиеся на них средства и доходы с них заблокированы. Но часть владельцев все еще надеется использовать замороженные средства. Для этого активно обсуждаются юридические лазейки. В качестве возможных вариантов рассматривают перечисление денежных переводов резидентам дружественных России стран или преобразование счетов «C» в готовые к продаже пакеты ценных бумаг. По словам экспертов, все это повлечет за собой большие издержки.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что российские госактивы, замороженные на Западе, рано или поздно придётся возвращать, возможно, даже с процентами. В беседе с РИА Новости он пояснил, что компенсация будет осуществляться за счёт европейских налогоплательщиков, которые, скорее всего, даже не догадываются о таком исходе.