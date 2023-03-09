Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Россия может скоро лишить Украину выхода к Чёрному морю. Об этом 9 марта заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Скотт Риттер U. S. Army

В интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle бывший американский разведчик сказал, что Россия скоро освободит Одессу, а затем создаст сухопутный мост и отрежет Украину от Черного моря.

«Я не думаю, что они остановятся и не освободят все до Приднестровья», — сказал Риттер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил, что конфликт на Украине вошёл в финальную стадию.