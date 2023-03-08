Вашингтон, 8 марта 2023, 18:15 — REGNUM Конфликт на Украине вошёл в финальную стадию. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Скотт Риттер
Скотт Риттер
U. S. Army

По его словам, российская армия начнет «разбирать на части», уничтожать, логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие», — сказал Риттер.

По мнению американского разведчика, Киев перестанет получать от Запада технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не прислушивался к озабоченности Москвы в сфере безопасности, и призвал главу США Джо Байдена пойти на перемирие с Россией.