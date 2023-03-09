Вашингтон, 9 марта, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Бывшему комедийному артисту, а ныне президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволяют выступить на церемонии вручения американской кинопремии «Оскар». Об этом 9 марта сообщила газета Variety.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По данным издания, Зеленский надеялся получить виртуальную площадку гласности на этом мероприятии, однако голливудское актерское агентство (WME) не дало положительного ответа.

«Источники говорят, что агент WME Майк Симпсон обратился к Академии с просьбой включить в программу комедийного актера, ставшего политиком, но получил отказ», — сообщает Variety.

Как отмечает издание, отказали Зеленскому ввиду снижения его рейтинга среди властей и жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году украинскому президенту дали слово на церемонии вручения музыкальной премии Grammy. В своём видеообращении Зеленский призвал все страны поддержать Украину в конфликте с Россией.