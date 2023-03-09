Киев, 9 марта, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Специалисты Сероатлантического альянса (НАТО) плохо осознают суть происходящего в Артёмовске. Об этом 9 марта в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в ответ на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Генсек НАТО допустил, что Артёмовск в ближайшие дни перейдёт под контроль России.

«Всей ситуации они все-таки не понимают», — сказал Череватый.

Ранее в материале издание Financial Times сообщили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) терпят череду неудач и не способны успешно удерживать позиции на территории Артёмовска.