Солдат ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в Артёмовске — Financial Times
Артемовск, 9 марта 2023, 10:40 — REGNUM Вооружённые силы Украины терпят череду неудач и не способны успешно удерживать позиции на территории Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в статье издания Financial Times, опубликованной в четверг, 9 марта.
«Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днём становится всё сложнее и сложнее», — приводит издание слова одного из солдат ВСУ, находящегося в Артёмовске.
Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что западные поставки Киеву летального оружия и военной техники не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции.
Вчера, 8 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе неформальной встречи глав оборонных ведомств стан — членов Североатлантического альянса предположил, что город Артёмовск в ближайшее время перейдет под контроль России.
Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО Столтенберг признал неминуемое взятие Артёмовска войсками РФ
Читайте развитие сюжета: Экс-глава Пентагона призвал Белый дом поставить Киеву истребители F-16