Артемовск, , 10:40 — REGNUM Вооружённые силы Украины терпят череду неудач и не способны успешно удерживать позиции на территории Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в статье издания Financial Times, опубликованной в четверг, 9 марта.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днём становится всё сложнее и сложнее», — приводит издание слова одного из солдат ВСУ, находящегося в Артёмовске.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что западные поставки Киеву летального оружия и военной техники не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции.

Вчера, 8 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе неформальной встречи глав оборонных ведомств стан — членов Североатлантического альянса предположил, что город Артёмовск в ближайшее время перейдет под контроль России.

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