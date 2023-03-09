В Белом доме заявили, что американские ЗРК Patriot не способны противостоять российским ракетам

Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot не помогут Украине против российских крылатых ракет.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов», — заявил Кирби в интервью CNN 9 марта.

Также представитель Белого дома добавил, что Украина в принципе на данный момент не обладает вооружением, способным противостоять российским крылатым ракетам.

Накануне спикер Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы ПВО не смогли сбить ни единой российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».