Чита, , 15:09 — REGNUM В пятиэтажном доме в Чите, в котором произошел взрыв бытового газа, завершены аварийно-спасательные работы. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Силами МЧС и поисково-спасательной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей», — сообщили в МЧС России.

Уточняется, что общий объем обрушений составляет 1200 кубических метров. Из пятиэтажного дома удалось эвакуировать 117 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Забайкалья Алексей Сергейкин опубликовал в социальной сети кадры, на которых запечатлён момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите.