Появилось видео момента взрыва в пятиэтажке в Чите
Чита, 9 марта 2023, 14:30 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлён момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите, опубликовал 9 марта в соцсетях зампред правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как на верхних этажах пятиэтажного многоквартирного дома происходит взрыв. Хлопок был такой силы, что разные стороны разлетелись обломки разрушившейся части здания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите выросло до семи. По данным МЧС РФ, под завалами больше не осталось людей.