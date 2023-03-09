Чита, , 14:30 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлён момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите, опубликовал 9 марта в соцсетях зампред правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой © Евгений Епанчинцев/РИА Новости

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как на верхних этажах пятиэтажного многоквартирного дома происходит взрыв. Хлопок был такой силы, что разные стороны разлетелись обломки разрушившейся части здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите выросло до семи. По данным МЧС РФ, под завалами больше не осталось людей.