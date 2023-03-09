Москва, 9 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о махинациях, которые выявлены при реализации проектов по внедрению «Пушкинской карты» и туристического кешбэка, пишет пресс-служба Кремля. Глава государства прокомментировал эту информацию словами «что ни сделаешь — везде жулики появляются».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Информацию о махинациях предоставил Владимиру Путину в ходе встречи 9 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он отметил, что мошенники появляются всегда там, где появляется бюджет. Вот и при внедрении «Пушкинских карт», которые давали возможность молодежи посещать культурные мероприятия, театры, музеи, появились мошенники, которые смогли через подставных лиц похитить около 100 млн рублей.

«Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Сейчас она выявлена», — рассказал Чиханчин.

По словам чиновника, суть преступной схемы состояла в составлении списков лиц, которые «якобы должны получить эти льготы», а на самом деле этих людей не было. Такие же факты мошенничества были установлены и с туристическим кешбэком. Как уточнил Путин, речь идет о «мертвых душах».

«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — заметил президент.