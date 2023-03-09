Тирасполь, 9 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Теракт в Приднестровье должен был произойти в центре Тирасполя. Об этом 9 марта заявил прокурор Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий.

Цитата из видео: «Итоги. Прокурор Анатолий Гурецкий» Прокурор Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий

По его словам, преступники рассчитывали на большое число жертв и устранение первых лиц республики.

«Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчёт был на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлён в центральной части города Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города», ― заявил он Первому приднестровскому каналу.

Прокурор Приднестровья добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт с использованием заминированного автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщила о предотвращении теракта в отношении ряда должностных лиц республики, включая её лидера Вадима Красносельского.

По данным ведомства, террористический акт готовился по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). В настоящее время подозреваемые в подготовке к теракту задержаны и дают признательные показания.