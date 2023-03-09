В Приднестровье задержали подозреваемых в подготовке покушения на главу республики Красносельского

Тирасполь, , 12:09 — REGNUM В Приднестровье предотвращён теракт в отношении ряда должностных лиц республики, включая её лидера Вадима Красносельского. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский © Артем Кулекин/РИА Новости

Уточняется, что, по информации МГБ республики, террористический акт готовился по указанию Службы безопасности Украины.

Также добавляется, что подозреваемые в подготовке к теракту в настоящее время задержаны и дают признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта молдавский вице-премьер Олег Серебрян заявил, что Молдавия и Украина не планируют проведения совместной военной операции в Приднестровье.