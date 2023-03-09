Вашингтон, 9 марта, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Вашингтон должен закрыть российскую госкорпорацию по атомной энергетике «Росатом». С таким призывом к американским властям на заседании комитета по стратегическим силам палаты представителей Конгресса США выступил его глава Дуг Лэмборн.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

Конгрессмен пояснил, что российская госкорпорация якобы косвенно оказывает содействие Китаю в расширении ядерного арсенала.

«Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть Росатом», — цитирует РИА Новости Лэмброна.

Член палаты представителей также считает, что Вашингтону необходимо рассмотреть возможность прекратить уведомлять Россию в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), так как Москва уже пошла на этот шаг.

«Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью», — отметил законодатель.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановку действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за многочисленных нарушений со стороны США в конце февраля в послании Федеральному собранию анонсировал президент России Владимир Путин.

22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон

Российский лидер подчеркнул, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём. По его словам, Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены договором.