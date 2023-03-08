Варшава, 8 марта, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Уничтожение российских газопрововод «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» назвал полезным и выгодным для Европы президент Польши Анджей Дуда. Такое заявление польский лидер сделал 8 марта в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Но я скажу, что если «Северный поток» прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — заявил Дуда.

По мнению польского лидера, Россия использовала газ в качестве инструмента политического влияния в Европе, теперь же она лишена такой возможности.

При этом президент Польши не стал оценивать достоверность информации, появившейся в западных СМИ, о якобы причастности к теракту на газопроводах проукраинской группировки.

«Я спокойно жду результаты расследования. Я надеюсь, что в будущем мы узнаем, кто несет ответственность за эти действия», — добавил Дуда.

Напомним, 7 марта газета The New York Times сообщила, что новые разведданные якобы свидетельствуют о том, что теракты на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка, которая действовала без санкции и ведома официальных властей Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома не подтвердил информацию об «украинском следе» в диверсии на «Северных потоках».