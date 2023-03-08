Москва, , 17:45 — REGNUM Бывший мэр Белгорода Антон Иванов, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, был задержан при попытке вылететь в Узбекистан. Об этом 8 марта сообщила адвокат Иванова Елена Палымова.

Антон Иванов Beladm.ru

В беседе с ТАСС она уточнила, что задержание происходило 6 марта в аэропорту в Москве.

«Он планировал отправиться в Узбекистан на два дня по работе с моего разрешения», ― пояснила адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова по подозрению в коррупции. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО подозреваемый проведёт как минимум два месяца.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»). По версии следствия, занимая пост гендиректора АО «БИК», Иванов дал указания исполнительному директору заключить договоры займа с несколькими коммерческими организациями, которым из средств общества были предоставлены займы под процент. Общая суммы по договорам превысила 50 млн рублей, однако деньги организации возвращены не были.

При этом в период получения этих займов через третью коммерческую организацию в собственность гендиректора АО «БИК» был передан автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей.