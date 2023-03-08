Белгород, , 15:55 — REGNUM Бывший мэр Белгорода Антон Иванов, обвиненный в получении взяток в особо крупном размере, ближайшие два месяца проведет под стражей. Об этом в среду, 8 марта, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов © Антон Вергун/ТАСС

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости слова судьи Андрея Александрова.

О задержании Иванова по подозрению в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три миллиона рублей сообщили в среду в местных правоохранительных органах.

Напомним, Антон Иванов занимал должность седьмой главы администрации Белгорода в период с 21 декабря 2021 по 7 ноября 2022 года. Его уход поддержал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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