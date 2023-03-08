Стокгольм, 8 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. История с сожжением Корана в Швеции не должна стать проблемой при приёме королевства в НАТО, заявил 8 марта генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Этот вопрос не присутствовал в соглашении и не должен препятствовать Швеции стать членом НАТО», — сказал Столтенберг, напоминая о том, что Турция согласилась принять шведов и финнов в НАТО на летнем саммите в Мадриде.

Он добавил, что Анкара не может требовать, чтобы во всех странах вводились запреты на сожжение Корана на законодательном уровне, как того требует от Стокгольма турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку, по мнению генсека НАТО, «нельзя запрещать всё, что не нравится».

Напомним, когда Швеция и Финляндия выразили намерение вступить в НАТО, Турция как член альянса поставила ряд условий, в том числе касающихся ужесточения в этих странах отношения к курдам.

Когда Анкара уже согласилась принять финнов и шведов в альянс, в Швеции произошёл скандал: был публично сожжён Коран — священная книга для мусульман. Эрдоган потребовал запретить в Швеции подобные действия.