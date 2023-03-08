Анкара, 8 марта, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Усилия по продлению «зерновой сделки» предпринимает Турция, заявил 8 марта дипломатический источник в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Пояснив, что пока вопрос о продлении «зерновой сделки» окончательно не решён и что переговоры идут, дипломат рассказал о роли Анкары в этом процессе.

«Турция прилагает серьёзные усилия, чтобы соглашение о черноморской инициативе («зерновой сделке» — прим. ИА REGNUM) было продлено, а также были учтены требования всех сторон, в том числе России», — заявил он в интервью ТАСС.

Напомним, в марте истекает срок «зерновой сделки», заключённой в июле прошлого года в качестве меры по предотвращению продовольственного кризиса.

Россия и Турция — ключевые участники договорённости, в которой также участвуют ООН и Украина. Генсек ООН Антониу Гутерриш совершил сегодня по поводу продления этой сделки поездку в Киев