Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Визитов куда-либо, кроме Киева, у генсека ООН Антониу Гутерриша пока не запланировано, заявил 7 марта Фархан Хак — заместитель представителя генерального секретаря организации.

Lev Radin/Global Look Press Антониу Гутерриш

В ответ на вопрос, поедет ли Гутерриш ещё и в Москву в ближайшее время, Хак сказал: «Нечего сообщить о других поездках».

Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик объявил сегодня планах Гутерриша побывать в Киеве 8 марта Поездка касается «зерновой сделки» и предполагает встречу генсека ООН с украинским президентом.

Также Дюжаррик сказал, что Гутерриш возвратится на своё рабочее место уже 9 марта. Добавим, что 18 марта истекает срок «зерновой сделки», одним из главных участников которой является Россия.