Вильнюс, 8 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. При отказе от грузов из России и Белоруссии Литве необходимо согласовать это решение с другими странами ЕС, чтобы они могли взять на себя эти грузы для перевозки по железной дороге. Об этом 8 марта заявил журналистам министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Иван Шилов, ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, отказ от перевозки через Литву по железной дороге российских и белорусских грузов может повлечь за собой передачу полномочий по их поставкам другим странам. В силу этого необходимо согласование в этом вопросе с членами Евросоюза.

«Такие перевозки вместо нас могут осуществлять железные дороги других стран, поэтому, принимая решение, необходимо предвидеть все его последствия», — заявил глава литовского министерства транспорта.

Напомним, ранее генеральный директор госкомпании «Железные дороги Литвы» Эгидиюс Лазаускас заявил, что они намерены отказаться от перевозки по территории республики грузов из России и Белоруссии.