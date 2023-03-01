Вильнюс, , 20:03 — REGNUM Госкомпания «Железные дороги Литвы» намерена отказаться от перевозки по территории республики грузов из России и Белоруссии. Об этом 1 марта заявил генеральный директор компании Эгидиюс Лазаускас в ходе встречи с журналистами.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не хотим работать с клиентами риска и зарабатывать деньги любой ценой», — сказал он, назвав главным приоритетом отстранение от российского и белорусского рынков.

Лазаускас отметил, что предпосылкой для отказа может стать невозможность осуществления контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционные списки. По его словам, если компания не может контролировать поставки, то лучше их прекратить.

Как сообщало ИА REGNUM, центр регистрации иностранных граждан, расположенный на границе Калининградской области и Вилкавишского района Литвы, закрылся.