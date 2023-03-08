Москва, 8 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Обучение в магистратуре будет длиться всего один год. Этот срок является достаточным для получения профессиональных знаний по предмету. Об этом нововведении в будущей системе образования сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в настоящее время получить углубленное образование в магистратуре или ординатуре смогут свыше 600 выпускников вузов, уже имеющих образование на уровне специалитета. Это можно будет сделать бесплатно.

Как подчеркнул Фальков, магистратура не является продолжением высшего образования, это средство для получения углубленных специализированных знаний.

Напомним, с предложением вернуться к старой советской системе образования обратился в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года.

«Предлагается […] вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием», ― заявил глава государства.