Париж, 8 марта, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Появившиеся недавно подробности диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» указывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Такое мнение высказал французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он напомнил, что, согласно информации, опубликованной 7 марта газетами Die Zeit и New York Times, в диверсиях на газопроводах «Северный поток» также приняла участие «проукраинская группировка».

«Это подтверждение того, что мы ― жертвы военного действия НАТО, а Зеленский — марионетка ЦРУ!» — написал в Twitter политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате совместного журналистского расследования, проведённого телекомпанией ARD, журналом ARD Kontraste, радиостанцией SWR и газетой Die Zeit, было выяснено, что к взрыву на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» причастна Украина.

По версии немецких журналистов, секретную операцию в море провела группа из шести человек, национальная принадлежность которых пока неясна. Но известно, что судно, непосредственно участвовавшее в проведении диверсии, принадлежит польской компании, владельцами которой являются два гражданина Украины. Утверждается, что существует информация о том, что взрыв совершили украинские спецназовцы либо «проукраинская группировка».

Ранее о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве, сообщила газета New York Times.