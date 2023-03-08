Вашингтон, 8 марта, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Читатели немецкой еженедельной газеты Die Zeit раскритиковали версию Соединенных Штатов Америки о причастности некой «проукраинской группировки» к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Екатерина Соловьева/РИА Новости Береговые объекты газопровода «Северный поток — 2»

Многие предположили, что новая версия Вашингтона могла быть представлена ради того, чтобы отвлечь общественность от расследования Сеймура Херша.

Напомним, согласно расследованию Херша, взрывные устройства под российскими газопроводами могли заложить водолазы военно-морских сил Соединенных Штатов Америки при поддержке со стороны Норвегии.

Ранее представитель Института Шиллера при ООН Ричард Блэк заявлял о причастности Запада к терактам на «Северных потоках».