Хьюстон, США, , 08:21 — REGNUM Соединенные Штаты Америки затягивают согласование российского присутствия на совместных запусках к МКС (Международной космической станции). Об этом в среду, 8 марта, в интервью ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров.

МКС © Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС

«Приглашения поступают, и мы сами запрашиваем о посещении запусков. Но всё упирается в режим проверок, разрешения», — рассказал Захаров, отметив, что согласование занимает не менее месяца.

Напомним, что 2 марта в рамках программы перекрестных полетов России и США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9. В состав экипажа вошли Андрей Федяев (Роскосмос), Стивен Боуэн, Вуди Хобург (оба — NASA).

В понедельник, 6 марта, в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» скорректировал орбиту МКС и помог уклониться от столкновения с космическим мусором.

Читайте ранее в этом сюжете: «Прогресс» помог МКС уклониться от столкновения с космическим мусором