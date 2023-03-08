Хьюстон, США, 8 марта, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Отказ Германии от поставок российского природного газа явился огромным стрессом для ФРГ, поскольку заменить голубое топливо из России оказалось очень проблематично, заявил помощник немецкого канцлера по экономическим вопросам Йорг Кукис 7 марта на международной конференции CERAWeek в городе Хьюстон (штат Техас, США).

Ratfink1973 Природный газ

Он отметил, что Германия потребляла более половины того объема топлива, от которого отказался ЕС.

«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», — сказал чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ приобрела независимость от импорта российского газа, нефти и угля. Он отметил, что никто не ожидал, что немецкая экономика выдержит такую ситуацию. Глава правительства также заверил, что в Германии нет экономического кризиса и дефицита газа.