Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о сокращении поставок газа из России в ЕС на 80%

Оттава, , 22:21 — REGNUM Евросоюз добился того, чтобы Россия всего за восемь месяцев снизила поставки природного газа в страны ЕС на 80%, заявила 7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы были самыми большими клиентами России, однако она сократила на 80% поставки [газа] всего за восемь месяцев», — сказала она.

Она подчеркнула, что руководство Евросоюза сделало всё, что могло, чтобы как можно скорее избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС из-за своей слабости крайне сильно зависит от природного газа из России.

6 марта старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс предупредил, что Норвегия не сможет полностью заместить РФ на европейском энергетическом рынке.