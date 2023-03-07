Вашингтон, , 20:38 — REGNUM В США обеспокоены влиянием соцсети TikTok на детей. Свое мнение по поводу угрозы использования этой сети высказал 7 марта в ходе слушаний в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил глава киберкомандования ВС США Пол Накасон.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной для беспокойства, в частности, по словам представителя Пентагона, являются массив данных, которые получает соцсеть, а также влияние платформы на широкую аудиторию пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 марта комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Он позволяет президенту США вводить запрет на работу в стране этой соцсети.

Ранее также появилась информация, что спецназу Великобритании запретили пользоваться китайской социальной сетью TikTok из-за опасения, что шпионы получат доступ к сверхсекретной информации.