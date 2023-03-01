Комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о запрете TikTok

Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok принял комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США. Об этом свидетельствует трансляция голосования, которое состоялось 1 марта.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пакет поправок позволяет президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Документ был принят большинством голосов членов комитета. За него проголосовали 24 конгрессмена в то время, как 16 выступили против.

Теперь после одобрения в комитете законопроект отправится на общее голосование в палату представителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних.