В США одобрили законопроект о запрете TikTok
Вашингтон, 1 марта 2023, 18:23 — REGNUM Законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok принял комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США. Об этом свидетельствует трансляция голосования, которое состоялось 1 марта.
Пакет поправок позволяет президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.
Документ был принят большинством голосов членов комитета. За него проголосовали 24 конгрессмена в то время, как 16 выступили против.
Теперь после одобрения в комитете законопроект отправится на общее голосование в палату представителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних.