Российский защитник Орлов признался, что ему трудно дался переход в «Бостон»

Москва, , 19:56 — REGNUM Российскому хоккеисту Дмитрию Орлову было трудно покидать клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», сообщает «Спорт-Экспресс».

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Дмитрий Орлов в результате обмена покинул «Вашингтон» и перешел в «Бостон».

«Было грустно покидать «Вашингтон», — сказал Орлов, назвав клуб «вторым домом».

«Дай бог нам продолжать, как мы сейчас играем, наращивать темп перед плей-офф и выстрелить в борьбе за Кубок Стэнли», — добавил российский защитник.

Напомним, Дмитрий Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года, до этого он играл за новокузнецкий «Металлург».