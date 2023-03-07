Брянск, 7 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Десятилетний житель Брянской области Федор Симоненко, получивший ранение при атаке диверсионной группы в Брянской области, но несмотря на это спасший двух девочек, удостоен медали «За доблесть и отвагу». Награду вручил 7 марта Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России, генерал-майор юстиции Сергей Петров.

Фото из Телеграмм-канала губернатора Брянской области Александра Богомаза. Десятилетнему школьнику из Брянской области вручили медаль.

О состоявшемся награждении, которое прошло по месту лечения героического мальчика, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он назвал сегодняшний день очень важным для всей Брянской области. Причиной этого то, что «в новое время на нашей земле рождаются настоящие герои». Они готовы в опасных для жизни условиях проявить самоотверженность и принять мужественные решения, отметил Богомаз.

Напомним, 3 марта в селе Любечане Климовского района была совершена атака диверсионной группы. Они убили двух человек, в том числе водителя машины, в которой ехали в школу трое детей. Получивший ранение десятилетний школьник сумел скрытно провести в безопасное место двух учениц. При этом он действовал спокойно и решительно.