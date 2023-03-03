Губернатор Богомаз: два брата раненного в Брянской области мальчика защищают Россию

Брянск, , 15:12 — REGNUM Десятилетний мальчик Фёдор, который был ранен во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, держится мужественно, не жалуется, сам старается приободрить маму. Об этом 3 марта написал глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Александр Богомаз Bryanskobl.ru

Он отметил, что навестил в больнице Фёдора, который повел себя как настоящий мужчина.

Глава региона отметил, что мальчик так он воспитан, ведь его два старших брата сейчас выполняют задачи спецоперации и он с них берёт пример.

Богомаз уточнил, что врачи провели мальчику уникальную многочасовую операцию по извлечению пули.

«Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму», — написал глава региона, добавив, что в руководство области оказывает помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов.

Как передавало ИА REGNUM, число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух. Раненый ребёнок помог двум девочкам спастись от диверсантов.