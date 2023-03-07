Телеканал ZDF: Германии не хватает боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО

Берлин, , 18:13 — REGNUM У бундесвера имеются проблемы с исполнением своих обязательства перед НАТО. Они вызваны отсутствием у Германии достаточного количества танков для сил быстрого реагирования. Об этом 7 марта сообщил телеканал ZDF, ссылаясь на источник в бундесвере.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Внутренние документы бундесвера свидетельствуют об ощутимых проблемах с боевой готовностью танковых сил группы повышенной готовности», — передает ZDF.

По данным из доклада, оказавшегося доступным телеканалу, в боевой готовности на случай чрезвычайной ситуации должны находиться 30 из 44 танков 393-го танкового батальона Тюрингии. Однако официально данные о проблемах с количеством танков не разглашаются.

В докладе 37-й мотопехотной бригады по данным на февраль 2023 года сказано, что боеспособных боевых машин всего имеется в наличии двадцать единиц. Через полгода их будет, по прогнозам, всего четырнадцать, и недостаток планируют покрыть за счёт другого батальона.

Танки 104-го батальона также вряд ли готовы для сил быстрого реагирования НАТО «Острие копья», передает ZDF.

Кроме того, о проблемах говорит то, что «предписанный срок технического обслуживания боевых танков «Острия копья» был спешно продлен с 12 до 24 месяцев», иначе бы техники было ещё меньше. Как считают авторы статьи, по факту боевых машин было бы еще меньше, если бы не чиновничьи уловки.

Ранее об истощении оружейных запасов армии Германии сообщала газета Financial Times. По её данным, в случае войны ВС ФРГ продержатся лишь несколько дней.