FT: Германия в случае войны продержится лишь несколько дней

Берлин, , 10:18 — REGNUM Армия Германии в случае войны продержится лишь несколько дней, настолько истощены её оружейные запасы. На исправление ситуации потребуется 20 млрд евро, пишет 2 марта газета Financial Times.

Солдаты бундесвера у танков Leopard 2 A7V © Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

«Запасы боеприпасов [бундесвера] настолько истощены, что их хватит лишь на несколько дней реальной войны. По словам чиновников, заполнение пробелов обойдётся в 20 миллиардов евро», — говорится в статье.

Перспектива того, что ФРГ в ближайшее время доведёт расходы на оборону до 2% от ВВП, как того требует НАТО, небольшая, отмечает издание. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для достижения этой цели страна должна увеличивать оборонный бюджет на 10 млрд евро ежегодно.

Указано также, что военные раскритиковали правительство за отсутствие компенсации помощи, направленной киевскому режиму. По словам инспектора сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенанта Альфонса Маиса, отданное должно заменяться в максимально короткие сроки.

«Такие проблемы просто неприемлемы», — подчеркнул Маис.

Ранее министр Писториус признал неспособность армии защитить Германию в случае, если власти объявят военное положение. Как сообщало ИА REGNUM, это связано со слабостью материальной базы и нехваткой персонала.