Во Франции митингующих в Ренне и Лионе разгоняют водомётами

Лион, Франция, , 18:00 — REGNUM Водомёты применила полиция во французских городах Лионе и Ренне против участников протестов, сообщает 7 марта actu. fr. Протесты вызваны недовольством пенсионной реформой.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом стало известно из видео, которое засняли очевидцы. Так, в Ренне на площади Бретань участников акции пытались разогнать водомётами. Эти действия полиции были вызваны тем, что протестующие разрисовали стены банка HSBC.

Разогнали недовольных пенсионной реформой водомётами также и в Лионе.

Напомним, недовольных пенсионной реформой во Франции оказалось к настоящему моменту свыше миллиона. Нововведение предполагает более поздний выход граждан страны на пенсию.