Париж, 15 февраля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Петиция против пенсионной реформы во Франции собрала более миллиона подписей, сообщили 15 февраля национальные СМИ.

Евгений Полойко / РИА Новости Манифестация против пенсионной реформы в Париже. Февраль 2023

Межпрофсоюзная петиция была запущена 11 января. Всё больше французов не поддерживают решение властей повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, отметили авторы.

Напомним, по всей Франции проходят акции протеста против пенсионной реформы. Профсоюзные организации призывают провести пятую по счету национальную забастовку 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что отсрочка выхода на пенсию «не подлежит обсуждению».