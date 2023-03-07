Брюссель, , 17:58 — REGNUM Евросоюз осуждает Минск за вынесение приговоров экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской. Данное заявление 7 марта обнародовала пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюз будет и дальше поддерживать всех, кто мужественно выступает за независимую и демократическую Белоруссию, и готов принять меры в ответ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в «злоупотреблении» судебной системой, а приговоры в отношении Тихановской и её соратников назвали «пародией на правосудие».

Напомним, 6 марта в Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене родине, попытке совершить госпереворот и других преступлениях. По данным обвинения, также вынесли приговоры ещё четырём соратникам Тихановской. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 18 лет.

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