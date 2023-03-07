В Германии экоактивистов приговорили к тюремным срокам
Хайльбронн, 7 марта 2023, 17:05 — REGNUM Экоактивисты радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение») приговорены к тюремным срокам за участие в незаконной акции в городе Хайльбронне, сообщает 7 марта DPA.
Акцию активисты провели месяц назад, приклеив себя к дороге и заблокировав движение. Одному из признанных виновным назначено три месяца тюрьмы, другому — два месяца. Их сообщники приговорены к выплате штрафов.
Напомним, февральская акция Letzte Generation — не единственная. Например, в прошлом году осенью члены организации также добились блокировки движения автомобилей на автобане, вскарабкавшись на дорожные указатели.
В конце минувшего года представители движения пытались прервать протестантскую службу в Штутгарте.