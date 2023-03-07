Москва, 7 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета (СК) России в ходе расследования случаев участия иностранных наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ объявили в розыск пятерых граждан Грузии. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские следователи получили доказательства участия в «Грузинском национальном легионе», выступающем за ВСУ, ещё троих граждан Грузии. Идёт сбор данных, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.

Напомним, власти Грузии препятствуют организованной отправке наёмников на Украину, но для них остаётся возможность уехать туда через третьи страны. В декабре 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в общей сложности погибли 33 гражданина республики, вставшие на сторону Киева.